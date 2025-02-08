В Харькове запустят новую систему оповещения: место обстрела будут определять за секунды

Новая система оповещения о воздушной тревоге будет работать отдельно для города и региона.

В Харькове завершили настройку новой системы оповещения об угрозах атак со стороны российских вой. Благодаря этой системе удастся в десять раз быстрее определить место обстрела.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, специалисты значительно усовершенствовали мониторинг угроз и сократили время обнаружения места обстрела. Теперь – вместо трех минут это будет занимать всего 15-25 секунд. Это позволяет быстрее реагировать и повысить безопасность жителей.

Также в городе улучшили радиосвязь для служб и установили современные системы видеонаблюдения для оперативного реагирования.

Отметим, что 26 января 2024 депутаты Харьковского горсовета приняли решение о создании новой дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге.

Как сообщалось, враг сменил тактику атаки на Харьков. В январе россияне атаковали преимущественно дронами. Хотя обстрелы были не так массированы, как раньше, они нанесли значительный ущерб харьковчанам.

Читайте также: