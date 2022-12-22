В Харькове заработали елочные базары: во сколько обойдется живое дерево

В Харькове начали продавать новогодние елки. В городе зарегистрировали 22 площадки, где можно купить живое дерево.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Отмечается, что зарегистрировано 22 площадки. В частности, в Шевченковском, Слободском, Немышлянском, Салтовском и Индустриальном районах города. Елки будут продавать на территории некоторых рынков: "Сумскому", "Новосалтовскому".

"Из-за активных боевых действий в Украине, в этом году количество елочных базаров в Харькове значительно меньше, чем в прошлом. Цены на елки остались примерно на уровне цен 2021-го", — говорится в сообщении.

Цены на живые елки в Харькове стартуют от 200 гривен:

максимальная стоимость – 1,5 тыс. гривен;

елка из веток на подставке обойдется от 150 гривен.

Напомним, в Киеве от 15 декабря заработали елочные базары. На них можно официально приобрести хвойное дерево, имеющее чип и документы. Деревья доставлены из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговских областей.

Читайте также: