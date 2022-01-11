В Харькове зарегистрировали случай малярии: кто заболел

Заболел иностранный студент.

В Харькове зарегистрирован случай малярии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней.

Болезнь обнаружили у студента из Республики Конго. Парень приехал в Харьков в начале года на учебу.

Возбудители малярии у него обнаружили во время медосмотра. Студента госпитализировали в Городскую больницу №31. По месту жительства провели "эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий".

К слову, малярия – это инфекционное заболевание, передающееся человеку при укусе комара рода Anopheles и сопровождающееся ознобами, увеличением размеров печени и селезенки, лихорадкой, анемией. Малярия имеет хроническое рецидивирующее течение.

Как сообщалось, ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии. Специалисты организации назвали одобрение "историческим моментом" – разработка препарата длилась более 30 лет. Вакцина предотвращает заражение в 39% случаев, и в 29% – уменьшает риск тяжелого течения болезни. Однако в сочетании с противомалярийными препаратами ее эффективность повышается до 70%, выяснили учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Читайте также: