В Харькове убили майора ВСУ / © СБУ

Реклама

Совместно с Национальной полицией Служба безопасности Украины задержала мужчину, подозреваемого в убийстве украинского военного по заказу российских спецслужб. Майор Вооруженных сил Украины был застрелен вечером 22 ноября в Харькове. После преступления исполнитель пытался скрыться из города, но правоохранители разыскали его в Винницкой области.

О задержании сообщила СБУ.

Реклама

По данным следствия, военнослужащий находился в Харькове в служебной командировке. Его убили тремя выстрелами из пистолета Макарова — ранения были в спину и затылок. От полученных травм майор погиб на месте.

Реклама

По предварительной информации правоохранителей, военного заманили к месту преступления под предлогом свидания с девушкой.

Как российские спецслужбы готовили убийство военного

Правоохранители установили личность предполагаемого исполнителя в течение трех суток после убийства. Он был задержан в Винницкой области. По информации СБУ, это 23-летний житель Могилева-Подольского, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в частности кражи, и который недавно вышел из мест лишения свободы.

По версии следствия, российские спецслужбы завербовали мужчину осенью 2026 года. Он искал возможность быстрого заработка через Telegram-каналы. За убийство украинского военного ему пообещали 15 тысяч долларов, однако награды он так и не получил.

Для выполнения задания подозреваемый специально приехал в Харьков за два дня до преступления. Он арендовал квартиру в районе, который определил российский куратор, и провел разведку вблизи будущего места убийства.

Реклама

Как сообщает СБУ, во время нападения исполнитель поддерживал видеосвязь с представителем российских спецслужб, который дистанционно координировал его действия.

После убийства мужчина избавился от пистолета, переоделся и уехал из Харькова. Впоследствии его задержали правоохранители.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи сообщили задержанному о подозрении по пунктам 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о преднамеренном убийстве по корыстным мотивам, по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

По этой статье мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Операция по задержанию проводилась сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией. Процессуальное руководство осуществляла Новобаварская окружная прокуратура Харькова.

Ранее речь шла о предотвращении заказного убийства известного общественного активиста в Киевской области. Российская ФСБ завербовала 19-летнего жителя Николаева, который должен был застрелить мужчину во время его утренней прогулки с собакой.

Новости партнеров

Новости партнеров