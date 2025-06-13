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В Харькове завершилась поисковая операция после удара РФ: обнаружили еще одно тело
В Харькове завершили поисковую операцию после удара российской армии по гражданскому предприятию.
На месте субботнего удара по гражданскому предприятию в Харькове найдено тело шестого человека, считавшегося пропавшим.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.
Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, окончена.
“Тело шестого человека изъяли из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.
Пока поисково-спасательные мероприятия, которые продолжались круглосуточно, завершены», — добавил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Напомним, ночью против 7 июня армия РФ совершила одну из самых мощных атак на Харьков. "Прилеты" были в двух районах – Киевском и Основянском. Враг применил три ракеты, пять КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА.
В частности, россияне атаковали одно из гражданских предприятий в Киевском районе. Известно, что пять работников спасли. Впрочем, заблокированными оставалось тогда не менее шести человек.
Заметим, по данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории этого предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.