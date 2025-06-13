В Харькове завершилась поисковая операция после удара РФ: обнаружили еще одно тело

Харьков

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На месте субботнего удара по гражданскому предприятию в Харькове найдено тело шестого человека, считавшегося пропавшим.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, окончена.

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“Тело шестого человека изъяли из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

Пока поисково-спасательные мероприятия, которые продолжались круглосуточно, завершены», — добавил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Напомним, ночью против 7 июня армия РФ совершила одну из самых мощных атак на Харьков. "Прилеты" были в двух районах – Киевском и Основянском. Враг применил три ракеты, пять КАБов, 4 РСЗО и 48 БпЛА.

В частности, россияне атаковали одно из гражданских предприятий в Киевском районе. Известно, что пять работников спасли. Впрочем, заблокированными оставалось тогда не менее шести человек.

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Заметим, по данным ОВА, в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории этого предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.