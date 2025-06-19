В Харькове завершили тушение пожара после обстрела: ликвидация длилась почти две недели

ГСЧС

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В Харькове на гражданском предприятии, которое пострадало в результате российской атаки в ночь на 7 июня, спасатели окончательно ликвидировали масштабный пожар.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, работы по тушению продолжались 12 дней. В ликвидации последствий удара участвовали подразделения ГСЧС и коммунальная техника.

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После атаки на предприятии несколько дней продолжалась поисковая операция. Из-под обломков спасатели достали тела шестерых погибших гражданских лиц.

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики осуществили очередной массированный комбинированный удар по Харькову.