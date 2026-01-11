В Харькове завершились работы на месте удара 2 января: сколько людей погибло

Харьков

В Харькове завершились работы на месте российского удара 2 января. Погибли семь человек.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Всего в результате обстрела погибли 7 человек, среди которых 3-летний мальчик", - написал он.

Чиновник выразил искренние соболезнования родным погибших.

Также известно, что 12 человек были спасены.

На месте аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы продолжались круглосуточно более 8 суток.

«Благодарю экстренные и коммунальные службы за выдержку, профессионализм и слаженность действий», — отметил Синегубов.

Ранее мы сообщали, что РФ ударила по многоэтажке в Харькове 2 января. По первым данным, было 12 раненых.

Стало известно, что под завалами обнаружили тело маленького мальчика. Предварительно под завалами ребенок находился с матерью. Синегубов уточнил, что погибшему мальчику было 3 года.

Позже количество жертв возросло до шести.