В Харькове завершились работы на месте удара 2 января: сколько людей погибло
В результате российских обстрелов 2 января в Харькове погибли 7 человек.
В Харькове завершились работы на месте российского удара 2 января. Погибли семь человек.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Всего в результате обстрела погибли 7 человек, среди которых 3-летний мальчик", - написал он.
Чиновник выразил искренние соболезнования родным погибших.
Также известно, что 12 человек были спасены.
На месте аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы продолжались круглосуточно более 8 суток.
«Благодарю экстренные и коммунальные службы за выдержку, профессионализм и слаженность действий», — отметил Синегубов.
Ранее мы сообщали, что РФ ударила по многоэтажке в Харькове 2 января. По первым данным, было 12 раненых.
Стало известно, что под завалами обнаружили тело маленького мальчика. Предварительно под завалами ребенок находился с матерью. Синегубов уточнил, что погибшему мальчику было 3 года.