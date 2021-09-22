В Харькове женщина, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, не согласна с решением суда и собирается подавать кассационную жалобу.

Любовь Азаренкова недовольна тем, что виновника ДТП, в котором погибли ее муж и единственная дочь, дали 9 лет тюрьмы.

В Харькове Любовь Азаренкова, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, не согласна с тем, как суд наказал виновника — Дмитрия Гарбишева. Женщина считает, что 9 лет наказания мало и собирается подавать кассационную жалобу.

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Об этом сообщает KHARKIV Today.

21 сентября коллегия судей Харьковского апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции о лишении на 9 лет свободы Дмитрия Габышева, который устроил смертельное ДТП на Окружной дороге в Харькове, в результате которой погибли спасатель и его дочь.

Прокурор и адвокат потерпевшей просили изменить приговор в части основного наказания и вынести другой — сроком на 10 лет лишения свободы. Защитник Габышева отмечал, что его подзащитный ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину признал полностью и частично выплатил компенсацию.

Как рассказала Любовь Азаренкова, по компенсации в 1 млн гривен родители Дмитрия Габышева выплатили ей 100 тысяч гривен. На связь сторона виновника ДТП не выходит. Потерпевшая не понимает, почему суд сделал поблажку Габышеву, назначив девять лет за две жизни.

"Хотя бы эти законные 10 лет, которые положены, а не так как они дали 9. Я не знаю, что это — уступка родителям или ему. Я даже не поняла смысла этого года — что он им дает. Удивительно то, что за две жизни не могут даже дать минимальный — 10 лет", — говорит Азаренкова.



Сам Дмитрий Габышев на суде попросил оставить приговор в силе.

"Хотел бы еще раз извиниться. Простите меня, пожалуйста, это ужасная трагедия, ошибка. Искренне раскаиваюсь. Прошу оставить приговор в силе", — сказал Габышев.

Коллегия судей решила оставить апелляционную жалобу без изменений. Любовь Азаренкова решила обратиться в Кассационный суд.

Напомним, что в Харькове виновника смертельного ДТП, в результате которого погиб спасатель и его дочь, приговорили к 9 годам лишения свободы.

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