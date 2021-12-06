В Харькове женщина на Tesla устроила гонку с полицейскими и "проиграла" автомобиль (видео)

В Харькове женщина на Tesla устроила гонку с полицейскими и "проиграла" автомобиль (видео)

Копы догнали женщину и составили в отношении нее сразу несколько протоколов.

В Харькове патрульные полицейские остановили водительницу элитного автомобиля, управлявшую транспортным средством "подшофе". После медосмотра женщина попыталась скрыться от правоохранителей.

Об этом пишет издание NewsRoom.

Также читайте В Харьковской области авто на зебре насмерть сбило сразу двух женщин

Как выяснилось, инцидент произошел на Московском проспекте. Там правоохранители остановили женщину, которая управляла автомобилем Tesla. Во время общения с водительницей стражи порядка предложили ей пройти медосвидетельствование. В итоге прибор показал, что гражданке в крови — 1,81 промилле спирта.

Когда полицейские начали составлять на ее протокол о вождении в нетрезвом виде, женщина села в автомобиль и попыталась скрыться. Однако сделать этого не удалось — копы ее догнали и заблокировали.

Как итог: харьковчанка получила еще несколько протоколов о невыполнении требований об остановке и езде на запрещенный сигнал светофора. Автомобиль Tesla изъяли и отправили на штрафстоянку.

Напомним, что под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был выпивший.

Читайте также: