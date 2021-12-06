В Харькове женщина на Tesla устроила гонку с полицейскими и "проиграла" автомобиль (видео)

Копы догнали женщину и составили в отношении нее сразу несколько протоколов.
В Харькове патрульные полицейские остановили водительницу элитного автомобиля, управлявшую транспортным средством "подшофе". После медосмотра женщина попыталась скрыться от правоохранителей.
Об этом пишет издание NewsRoom.
Как выяснилось, инцидент произошел на Московском проспекте. Там правоохранители остановили женщину, которая управляла автомобилем Tesla. Во время общения с водительницей стражи порядка предложили ей пройти медосвидетельствование. В итоге прибор показал, что гражданке в крови — 1,81 промилле спирта.
Когда полицейские начали составлять на ее протокол о вождении в нетрезвом виде, женщина села в автомобиль и попыталась скрыться. Однако сделать этого не удалось — копы ее догнали и заблокировали.
Как итог: харьковчанка получила еще несколько протоколов о невыполнении требований об остановке и езде на запрещенный сигнал светофора. Автомобиль Tesla изъяли и отправили на штрафстоянку.
Напомним, что под Харьковом грузовик перевернулся на такси с пассажирами: водитель MAN был выпивший.
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