В Харькове женщина под действием "солей" заявила об изнасиловании ее 10-летнего сына

В Харькове женщина под действием "солей" заявила об изнасиловании ее 10-летнего сына

Правоохранители заявление женщины проверили и составили на нее протокол.

В Харькове наркозависимый женщина сообщила в полицию об изнасиловании ее 10-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В Харьковское районное управление полиции поступило сообщение от 31-летней жительницы Харькова об изнасиловании ее 10-летнего сына. Во время проверки факт изнасилования не подтвердился, противоправных действий в отношении мальчика никто не совершал.

Как рассказала 54-летняя мать заявительницы, ее дочь систематически употребляет наркотики и под их влиянием вызывает полицию. Также женщина сообщила, что дочь совершает дома ссоры, облаивает ее и угрожает физической расправой.

Полицейские составили в отношении 31-летней женщины админпротоколы по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ст.183 (заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При составлении материалов работники полиции выяснили, что у женщины есть наркотическое вещество, похожее на соли. На место вызвали следственно-оперативную группу. Вещество изъяли и направили на исследование.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Днепре на Монастырском острове мужчина изнасиловал школьницу. Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.

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