В Харькове женщина похитила пенсионерку, чтобы получить ее трехкомнатную квартиру

В Харькове женщина похитила пенсионерку, чтобы получить ее трехкомнатную квартиру

Женщина удерживала бабушку какое-то время, а сама занималась подготовкой документов по продаже квартиры.

В Харькове женщина решила обогатиться чужой квартирой. Она втерлась в доверие к одинокой пенсионерке, увезла ее из ее 3-комнатной квартиры и пыталась продать жилье.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В Харькове 53-летняя женщина завела знакомство с 74-летней пенсионеркой – владелицей трехкомнатной квартиры. Злоумышленница вывезла бабушку из ее жилья, а сама начала собирать и готовить документы на продажу квартиры.

В полицию обратились родственники пенсионерки, с которыми она не общается, и сообщили, что кто-то намерен лишить женщину жилья. Правоохранители разыскали злоумышленницу и пропавшую пенсионерку.

"2 февраля во время осуществления оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно скрывала пенсионерку. Сейчас 53-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 2 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 статьи 190 (мошенничество) УКУ", — рассказали в полиции.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что в Харькове брат сиделки заказал убийство мужчины, чтобы завладеть его квартирой. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Владельца жилья планировали отравить во время совместного застолья.

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