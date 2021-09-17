В Харькове женщина, у которой забрали собаку из-за издевательств, завела новую: зоозащитники бьют тревогу

Харьковчанка содержит собак в квартире и не кормит должным образом.
В Харькове КП "Центр обращения с животными" намерен конфисковать у харьковчанки животных, содержащихся в ненадлежащих условиях.
Об этом сообщает Newsroom.
2 года назад сотрудники исполнительной службы по решению суда уже изъяли у женщины собаку, над которой она издевалась. Пенсионерка после этого собрала в квартире новых животных.
Соседи женщины рассказывают, что она сейчас держит дома четыре собаки и кота. Собаки никогда не гуляют на улице, воют и грызутся. Соседи рассказывают, что женщина бьет воспитанников и не кормит полноценно.
Представителю "Центра обращения с животными" владелица животных двери квартиры не открывала. В КП сообщили, что будут добиваться их конфискации.
Напомним, что во Львове нетрезвый мужчина напал на 60-летнюю волонтерку, которая кормила бездомных животных. Он избил ее по голове.