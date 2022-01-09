В Харькове женщина умирала на полу, пока компания, где она находилась, веселилась: подробности убийства

В Харькове женщина умирала на полу, пока компания, где она находилась, веселилась: подробности убийства

Женщину нашли спустя месяц после того, как ее видели в последний раз.

В Харькове в местном водоеме обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. К ее ногам скотчем были примотаны куски асфальта.

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Об этом рассказала пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 8 января, в полицию поступило сообщение от прохожей, заметившей в пруду на улице Грозненской тело человека.

Правоохранители извлекли из воды тело женщины, ноги которой были связаны между собой шнурком с примотанными к стопам скотчем кусками асфальта.

Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Личность погибшей установили, ею оказалась 42-летняя харьковчанка, проживавшая в доме на улице Грозненской вместе с матерью и сыном.

По словам матери женщины, в последний раз она видела дочь месяц назад. Родные женщины в полицию не обращались, поскольку та вела асоциальный образ жизни, пьянствовала и неоднократно уходила из дома. Также мать сообщила, что ее дочь поддерживала тесные отношения с 43-летним соседом.

Сосед заявил, что не видел свою знакомую уже почти месяц. Другая же соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила пострадавшую в компании другого мужчины, который также проживает в этом же доме.

Выяснилось, 7 декабря 2021 года женщина вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. Во время застолья она поконфликтовала с хозяином и тот ударил ее кулаком в лицо. Женщина упала на пол, а компания продолжала застолье в другой комнате. Когда вечеринка закончилась, женщина уже была мертвой.

Впоследствии владелец дома вытащил тело на балкон, где оно пролежало неделю, а затем упаковал в строительный мешок и вынес к пруду, где утопил.

"Мужчина признался в совершении тяжкого преступления и сотрудничает со следствием. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы", — отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве посреди улицы нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.

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