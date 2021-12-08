В Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна

В Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна

В настоящее время женщина находится в больнице.

В Харькове из окна выпрыгнула 36-летняя женщина. Перед этим она задушила своего маленького сына.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

"На Академика Павлова 132-В сегодня ночью мамочка задушила своего сына 2 лет и выпрыгнула в окно с 4 этажа. "Яжемать" (харьковчанка, 1985 г.р.) осталась жива! Сейчас в неотложной больнице под наркозом. На контакт не идет", — говорится в сообщении.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

"На месте работала следственно-оперативная группа. Мать выжила и находится в больнице. Ребенок умер. Причины смерти 2-летнего мальчика устанавливаются", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Елена Боронник.

Напомним, что в Луцке из окна выбросилась мама девочки, умершей от отравления каштанами.