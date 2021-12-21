В Харькове женщина запрягла собак в санки и проехалась с ветерком по заснеженным улицам (видео)

В Харькове женщина запрягла собак в санки и проехалась с ветерком по заснеженным улицам (видео)

Женщина запрягла 4 четырехлапых.

В Харькове на улице заметили женщину, которая каталась на санках, которые везли собаки.

Видео выложили в телеграмм-канале "ХС Харьков".

На кадрах видно, как женщина едет по тротуару на санках, запряженных собаками. В Сети сообщают, что это произошло около школы 128.

"Идеальный способ передвижения когда гололедица", — подписали видео авторы.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Это ведь не ездовые собаки, можно и статью за издевательство над животными получить.

Крутяк. Я думаю собакам по кайфу.

Правильное использование хаски.

Если кошку увидят, то будет очень плохо для женщины, санки будут лететь в разные стороны, и санками могут искалечить ребенка, например.

В Харькове женщина запрягла собак в санки и проехалась с ветерком

Напомним, что у Джо Байдена появился новый пес. Отмечается, что это немецкая овчарка по кличке Командор. Видео с щенком, бегающим по лужайке перед президентской резиденцией, Байден выложил в своих соцсетях.

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