В Харькове женщина запрягла собак в санки и проехалась с ветерком по заснеженным улицам (видео)

Женщина запрягла 4 четырехлапых.
В Харькове на улице заметили женщину, которая каталась на санках, которые везли собаки.
Видео выложили в телеграмм-канале "ХС Харьков".
На кадрах видно, как женщина едет по тротуару на санках, запряженных собаками. В Сети сообщают, что это произошло около школы 128.
"Идеальный способ передвижения когда гололедица", — подписали видео авторы.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Это ведь не ездовые собаки, можно и статью за издевательство над животными получить.
- Крутяк. Я думаю собакам по кайфу.
- Правильное использование хаски.
- Если кошку увидят, то будет очень плохо для женщины, санки будут лететь в разные стороны, и санками могут искалечить ребенка, например.
Напомним, что у Джо Байдена появился новый пес. Отмечается, что это немецкая овчарка по кличке Командор. Видео с щенком, бегающим по лужайке перед президентской резиденцией, Байден выложил в своих соцсетях.
Читайте также: