В Харькове женщина жестоко избила сына на глазах у людей: ребенок в синяках (фото)

В Харькове из семьи изъяли 6-летнего мальчика, которого избила мама / © Харьковская областная прокуратура

Реклама

В Харькове правоохранители немедленно изъяли 6-летнего мальчика из семьи после появления в Сети шокирующих кадров. На видео мать жестоко бьет ребенка и нецензурно ругается.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

21 мая в медиа появилось видео, на котором женщина в лесном массиве вблизи Пятихаток в Харькове нецензурно выражается и наносит удары своему малолетнему сыну.

Реклама

Правоохранители установили личность женщины — ею оказалась 50-летняя харьковчанка. По адресу проживания семьи выехали прокурор Киевской окружной прокуратуры Харькова вместе с работниками ювенальной превенции, представителями Службы по делам детей и специалистами городского центра социальных служб «Довира».

Во время проверки выяснилось, что 6-летний мальчик жил с матерью и бабушкой в ненадлежащих санитарных условиях. Также медицинские работники зафиксировали у ребенка синяк в области поясницы.

По итогам обследования было принято решение срочно изъять ребенка из опасной среды. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении.

В отношении матери правоохранители составили административный протокол по статье о совершении домашнего насилия повторно в течение года. Кроме того, женщине вынесли срочное запрещающее предписание.

Реклама

Условия, в которых жил 6-летний мальчик / © Харьковская областная прокуратура

Условия, в которых жил 6-летний мальчик / © Харьковская областная прокуратура

К слову, во Львове к восьми годам заключения приговорили 21-летнюю женщину, которая избила своего одномесячного сына, что привело к его смерти. Раздраженная плачем, мать сильно потрусила младенца и бросила в металлическую колыбель, нанеся ему переломы и тяжелые кровоизлияния в мозг. Ребенок получил необратимые поражения и умер в сентябре следующего года, не дожив нескольких дней до 1 года.

Новости партнеров