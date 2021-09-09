В Харькове женщине чуть не оторвало голову троллейбусными проводами (видео)

Штанги троллейбуса вдруг слетели, а провода буквально смели женщину на землю.
В Харькове женщина получила травму головы в результате падения троллейбусных проводов. Они буквально свалили женщину на землю.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Новини.Live Kharkiv.
Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Сумской. У троллейбуса слетели штанги, а провода, которые оказались в воздухе, буквально смели женщину, которая шла мимо, на асфальт, ударив по голове.
Прохожая упала на землю и ударилась головой.
Очевидцы вызвали скорую. 75-летнюю пострадавшую доставили в медучреждения. Медики установили у него рассечение теменной области.
Напомним, что в Болградском районе Одесской области 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на бытовой крупотерке.