Украина
208
2 мин

В Харькове женщину заставили возвращать государству пенсию: что произошло

В Харькове Новобаварский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая в течение двух месяцев незаконно получала пенсию своей умершей матери. Как установило следствие, женщина, имея доступ к банковской карте и пин-коду, скрыла факт смерти родственницы от Пенсионного фонда и сняла более 8 тысяч гривен через банкоматы города.

Вера Хмельницкая
Новобаварский районный суд Харькова вынес приговор местной жительнице, которая после смерти матери не сообщила об этом Пенсионный фонд и продолжала пользоваться ее банковской карточкой. За два месяца женщина успела снять более 8 тысяч гривен, которые принадлежали государству.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина не сообщила Пенсионный фонд о смерти матери

Как установило следствие, мать обвиняемой умерла 25 декабря 2024 года. Дочь, которая занималась организацией похорон, получила доступ к банковской карте «Ощадбанка», на которую умершей ежемесячно поступала пенсия по возрасту.

Вместо того, чтобы обратиться в Пенсионный фонд для прекращения выплат, женщина решила воспользоваться ситуацией. Она знала пин-код карты и понимала, что государственные органы еще не проинформированы о смерти пенсионерки.

В течение двух месяцев на счет умершей продолжали поступать выплаты — по 4 109 гривен за январь и февраль 2025 года.

  • 12 февраля: находясь возле банкомата на проспекте Ново-Баварском, женщина сняла часть средств.

  • 26 февраля: она снова воспользовалась карточкой в другом банкомате на улице Китаенко.

В общем мошенническим путем женщина завладела средствами госбюджета на сумму 8 218 гривен 64 копейки.

Женщина признала вину

Дело рассматривали без проведения полного судебного разбирательства, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину и безоговорочно согласилась с результатами расследования.

Суд принял во внимание, что женщина:

  1. Ранее не была судимой.

  2. Имеет на иждивении малолетнего ребенка.

  3. Работает директором собственного ФЛП.

  4. Главное: искренне раскаялась и добровольно вернула государству все присвоенные средства.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год.

Теперь осужденная обязана:

  • Периодически появляться для регистрации в орган пробации.

  • Сообщать об изменении места жительства или работы.

  • Не выезжать за пределы Украины без согласования.

208
