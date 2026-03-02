В Харькове женщину заставили возвращать государству пенсию: что произошло

В Харькове наказали женщину за присвоение пенсии за присвоение пенсии

Новобаварский районный суд Харькова вынес приговор местной жительнице, которая после смерти матери не сообщила об этом Пенсионный фонд и продолжала пользоваться ее банковской карточкой. За два месяца женщина успела снять более 8 тысяч гривен, которые принадлежали государству.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина не сообщила Пенсионный фонд о смерти матери

Как установило следствие, мать обвиняемой умерла 25 декабря 2024 года. Дочь, которая занималась организацией похорон, получила доступ к банковской карте «Ощадбанка», на которую умершей ежемесячно поступала пенсия по возрасту.

Вместо того, чтобы обратиться в Пенсионный фонд для прекращения выплат, женщина решила воспользоваться ситуацией. Она знала пин-код карты и понимала, что государственные органы еще не проинформированы о смерти пенсионерки.

В течение двух месяцев на счет умершей продолжали поступать выплаты — по 4 109 гривен за январь и февраль 2025 года.

12 февраля: находясь возле банкомата на проспекте Ново-Баварском, женщина сняла часть средств.

26 февраля: она снова воспользовалась карточкой в другом банкомате на улице Китаенко.

В общем мошенническим путем женщина завладела средствами госбюджета на сумму 8 218 гривен 64 копейки.

Женщина признала вину

Дело рассматривали без проведения полного судебного разбирательства, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину и безоговорочно согласилась с результатами расследования.

Суд принял во внимание, что женщина:

Ранее не была судимой. Имеет на иждивении малолетнего ребенка. Работает директором собственного ФЛП. Главное: искренне раскаялась и добровольно вернула государству все присвоенные средства.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год.

Теперь осужденная обязана: