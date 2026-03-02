- Дата публикации
В Харькове женщину заставили возвращать государству пенсию: что произошло
В Харькове Новобаварский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая в течение двух месяцев незаконно получала пенсию своей умершей матери. Как установило следствие, женщина, имея доступ к банковской карте и пин-коду, скрыла факт смерти родственницы от Пенсионного фонда и сняла более 8 тысяч гривен через банкоматы города.
Об этом говорится в приговоре суда.
Женщина не сообщила Пенсионный фонд о смерти матери
Как установило следствие, мать обвиняемой умерла 25 декабря 2024 года. Дочь, которая занималась организацией похорон, получила доступ к банковской карте «Ощадбанка», на которую умершей ежемесячно поступала пенсия по возрасту.
Вместо того, чтобы обратиться в Пенсионный фонд для прекращения выплат, женщина решила воспользоваться ситуацией. Она знала пин-код карты и понимала, что государственные органы еще не проинформированы о смерти пенсионерки.
В течение двух месяцев на счет умершей продолжали поступать выплаты — по 4 109 гривен за январь и февраль 2025 года.
12 февраля: находясь возле банкомата на проспекте Ново-Баварском, женщина сняла часть средств.
26 февраля: она снова воспользовалась карточкой в другом банкомате на улице Китаенко.
В общем мошенническим путем женщина завладела средствами госбюджета на сумму 8 218 гривен 64 копейки.
Женщина признала вину
Дело рассматривали без проведения полного судебного разбирательства, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину и безоговорочно согласилась с результатами расследования.
Суд принял во внимание, что женщина:
Ранее не была судимой.
Имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Работает директором собственного ФЛП.
Главное: искренне раскаялась и добровольно вернула государству все присвоенные средства.
Приговор суда
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 год.
Теперь осужденная обязана:
Периодически появляться для регистрации в орган пробации.
Сообщать об изменении места жительства или работы.
Не выезжать за пределы Украины без согласования.