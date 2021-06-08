В Харькове злоумышленник кинул гранату в толпу: в Сети пишут о троих пострадавших

В момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы
В Харькове произошел взрыв на ул. Гагарина. По предварительным данным, неизвестный мужчина взорвал гранату.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".
Известно как минимум о троих пострадавших. Из-за осколочного ранения одному из них якобы грозит ампутация ноги.
"В момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе у мужчины копы нашли две гранаты.