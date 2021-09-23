В Харьковском аэропорту откроется сервисная база Boeing и Airbus

Оператор по техническому обслуживанию пассажирских воздушных лайнеров намерен вложить в инвестпроект 25 миллионов евро.

В международном аэропорту "Харьков" будет создана база для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320. Об этом объявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов во время презентации проекта компании FL Technics, направленного на создание соответствующей сервисной платформы в Украине.

"Для нас этот проект очень важен с точки зрения инвестиции и создания рабочих мест. Будут созданы 1500 рабочих мест, а заработная плата составит 30 тысяч гривен с тенденцией к повышению. Мы будем делать все возможное, чтобы инвесторы заходили в Харьков, и он стал самым открытым среди городов Украины. Сегодня среди городов колоссальная конкуренция и я рад, что мы в этой борьбе побеждаем", — заявил Игорь Терехов.

По его словам, вопросы, связанные с разрешительными документами для харьковского аэропорта, будут вынесены уже на ближайшую сессию горсовета.

Проект по созданию сервисной базы из 8 ангаров на территории международного аэропорта "Харьков" реализует компания FL Technics, входящая в Avia Solutions Group, — один из ведущих операторов Европы по техническому обслуживанию пассажирских воздушных лайнеров.

Компания намерена создать в Харькове сервисную платформу общей площадью 26 тысяч квадратных метров. В общем, в проект будет инвестировано 25 млн евро. За год на базе сможет обслуживаться больше 400 самолетов, а ее работа приведет к созданию дополнительных 500 рабочих мест в других обслуживающих компаниях.

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