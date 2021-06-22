В харьковском дельфинарии радуются пополнению: пол детеныша держат в тайне

Новорожденный вместе с мамой Кики уже плавает в общем бассейне.

В харьковском дельфинариуме на свет появился детеныш дельфина.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Новорожденный вместе с мамой Кики уже плавает в общем бассейне. Имеет хороший аппетит, но пока питается только молоком. Первую рыбу попробует через несколько месяцев.

Пол дельфиненка ветеринары уже знают. Впрочем, эту информацию держат в тайне. Ведь дельфинарий планирует объявить конкурс: кто угадает пол детеныша и предложит лучшее имя — получит приз.

Новости Украины: в харьковском дельфинариумом на свет появился детеныш

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