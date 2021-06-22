В харьковском дельфинарии радуются пополнению: пол детеныша держат в тайне

Новорожденный вместе с мамой Кики уже плавает в общем бассейне.
В харьковском дельфинариуме на свет появился детеныш дельфина.
Об этом говорится в ТСН.Ранок.
Новорожденный вместе с мамой Кики уже плавает в общем бассейне. Имеет хороший аппетит, но пока питается только молоком. Первую рыбу попробует через несколько месяцев.
Пол дельфиненка ветеринары уже знают. Впрочем, эту информацию держат в тайне. Ведь дельфинарий планирует объявить конкурс: кто угадает пол детеныша и предложит лучшее имя — получит приз.