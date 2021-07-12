В Харьковском горсовете прошли обыски: чиновников подозревают в хищении миллионов

Должностных лиц обвиняют в присвоении денег, выделенных на пищевые продукты для дошкольных учреждений.
В Харьковском городском совете 9 июля правоохранители провели более 30 обысков по делу о растрате 5 млн гривен госсредств. Также были изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.
"Управления образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов", — говорится в сообщении.
Установлено, что на протяжении 2018-2020 годов в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах г.. Харькова поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам. Сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн грн.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомление о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.
Напомним
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