ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
420
Время на прочтение
1 мин

В харьковском метро произошла стрельба: что известно

В Харькове на станции метро «Исторический музей» пьяный человек выстрелил из стартового пистолета.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Комментарии
В метро Харькова пьяный человек выстрелил из стартового пистолета

В Харькове на станции метро «Исторический музей» гражданский человек в состоянии опьянения произвел выстрел из стартового пистолета. Пострадавших нет.

Об этом сообщила представитель полиции Харьковщины Людмила Прокопенко.

Стартовый пистолет.

Инцидент произошел 26 апреля в 21:10 на станции метро "Исторический музей" в Харькове. По данным полиции, гражданский человек в состоянии опьянения однажды выстрелил из стартового пистолета.

В результате инцидента люди не пострадали. Следователи собирают материалы.

Напомним, ранее в Хмельницком произошла стрельба во дворе жилого дома. Мужчина стрелял из стартового пистолета.

Ранее в Чернигове 19 апреля также произошла стрельба. Двое пьяных мужчин шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Полицейские оперативно задержали 23-летнего хулигана, оружие изъяли. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Также 23 апреля во Львове местные жители сообщили о выстрелах. На место оперативно прибыли правоохранители и медики. В Сети было видео, на котором задерживают вероятного стрелка.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
420
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie