В харьковском метро произошла стрельба: что известно

В метро Харькова пьяный человек выстрелил из стартового пистолета

В Харькове на станции метро «Исторический музей» гражданский человек в состоянии опьянения произвел выстрел из стартового пистолета. Пострадавших нет.

Об этом сообщила представитель полиции Харьковщины Людмила Прокопенко.

Стартовый пистолет.

Инцидент произошел 26 апреля в 21:10 на станции метро "Исторический музей" в Харькове. По данным полиции, гражданский человек в состоянии опьянения однажды выстрелил из стартового пистолета.

В результате инцидента люди не пострадали. Следователи собирают материалы.

Напомним, ранее в Хмельницком произошла стрельба во дворе жилого дома. Мужчина стрелял из стартового пистолета.

Ранее в Чернигове 19 апреля также произошла стрельба. Двое пьяных мужчин шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Полицейские оперативно задержали 23-летнего хулигана, оружие изъяли. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Также 23 апреля во Львове местные жители сообщили о выстрелах. На место оперативно прибыли правоохранители и медики. В Сети было видео, на котором задерживают вероятного стрелка.