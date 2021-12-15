В Харьковском метро развернули невероятную спасательную операцию ради котенка (видео)

Никаких повреждений котёнок не получил.

В Харькове котёнок прыгнул на рельсы на станции метро "Армейская". Поймать его не могли около 15 часов — пока не сделали ловушку.

Об этом пишет издание NewsRoom.

Как стало известно, спасти котенка пытались волонтеры. Они просили работников метрополитена снять напряжение с рельсов и помочь найти котенка. Однако работники "подземки" сказали, что сделать это смогут только после полуночи

"Волонтерам пришлось написать в полицию заявление о жестоком обращении с животными. Тогда один из полицейских в метрополитене предложил попытаться соединить сачок со шваброй. Работники подземки принесли швабру, в сачок насыпали влажный корм. И приманка сработала", — пишет NewsRoom.

Как оказалось, никаких повреждений котенок – девочка по имени Тина – не получила. На вид ей около 4,5 месяцев. Сейчас она у волонтеров.

Напомним, что водитель грузовика в Днепре во время маневров протаранил теплотрассу, дом и киоск.

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