В Харьковском метро развернули невероятную спасательную операцию ради котенка (видео)

Никаких повреждений котёнок не получил.
В Харькове котёнок прыгнул на рельсы на станции метро "Армейская". Поймать его не могли около 15 часов — пока не сделали ловушку.
Об этом пишет издание NewsRoom.
Как стало известно, спасти котенка пытались волонтеры. Они просили работников метрополитена снять напряжение с рельсов и помочь найти котенка. Однако работники "подземки" сказали, что сделать это смогут только после полуночи
"Волонтерам пришлось написать в полицию заявление о жестоком обращении с животными. Тогда один из полицейских в метрополитене предложил попытаться соединить сачок со шваброй. Работники подземки принесли швабру, в сачок насыпали влажный корм. И приманка сработала", — пишет NewsRoom.
Как оказалось, никаких повреждений котенок – девочка по имени Тина – не получила. На вид ей около 4,5 месяцев. Сейчас она у волонтеров.
Напомним, что водитель грузовика в Днепре во время маневров протаранил теплотрассу, дом и киоск.
Читайте также:
- Во Львовской области из-за непогоды более 50 сел и городов остаются без света.
- Тонны "нужного" мусора: в Полтаве женщина сносит под свой дом отходы со всего города.
- В Днепре внедорожник врезался в маршрутку с пассажирами.