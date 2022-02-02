В Харьковском СИЗО заключенный повесился на простыне

В настоящее время на месте работают органы полиции и прокуратуры.

В Харьковском СИЗО заключенный совершил самоубийство, повесившись на простыне. Медикам не удалось его реанимировать.

О гибели заключенного 2 февраля сообщили в Офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"По сообщению руководства СИЗО, в 6 часов 18 минут во время очередного обхода камер очередным младшим инспектором ВРиО из камеры поступил вызов и было сообщено, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренних решетках окна. По сигналу "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. По прибытии работников бригады скорой неотложной помощи в 6 часов 35 минут была констатирована биологическая смерть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что умерший заключенный в 2004 года рождения прибыл в учреждение в 2021 году, содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

Сейчас на месте работают органы полиции и прокуратуры, в СИЗО идет служебная проверка.

Напомним:

В прошлом году в Харьковском СИЗО произошло убийство. Один заключенный убил другого, а в служебной халатности обвинили двух сотрудников СИЗО.

Новости Украины: в Харьковской области разоблачили мошенников, которые обманывали людей из СИЗО

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