В Харьковском ТЦК отреагировали на инцидент с избиением гражданских

В социальных сетях сегодня, 22 мая, обнародовано видеоконфликт между гражданскими гражданами и военнослужащими ТЦК и СП. По предварительным данным, он начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физическую силу против военнослужащих.

Об этом заявили в Харьковском ОТЦК и СП.

Сопровождались провокативные нападения грубой бранью и образами достоинства военных.

"При этом распространяется только фрагмент видео по ситуации, указанные выше эпизоды отсутствуют! В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на ушиб в районе скул", — отреагировали в ТЦК.

В ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Родины.

"Убеждены, что этому инциденту, произошедшему в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка. После открытия уголовного производства командование будет оказывать полное содействие работе правоохранительных органов", — объясняется в сообщении.

Назначено служебное расследование

Как признают в ведомстве, командование и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. Безусловно, они не должны вступать в спор и физическое противостояние. Так, назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры. Общественность и медиа призвали воздержаться от преждевременных выводов и эмоций до завершения всех юридических процедур и окончательных выводов.

"Случившееся не является нормальным и командование принимает все меры для предотвращения таких инцидентов. Напоминаем, в государстве идут меры оповещения военнообязанных, к которым привлечены военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки, подавляющее большинство из которых принимали непосредственно участие в боевых". действиях и переведены в ТЦК по состоянию здоровья, после ранений и боевых травм», – отмечают в Харьковском ТЦК.

Украинское общество поблагодарили за сотрудничество и понимание необходимости выполнения каждым своих конституционных обязанностей.

"Такие инциденты, несмотря на их большой и отчасти искусственный резонанс, не разрушат нашу консолидацию, жизненно необходимую в условиях войны за существование Украины и ее народа", — подытожили в ТЦК.

Напомним, в Харькове работники ТЦК вроде бы дважды в день избили мужчин. Факт избиения гражданских зафиксировали на видео очевидцы. Жители были шокированы поведением представителей ТЦК, которые на улице среди бела дня и в присутствии полицейского применили физическую силу в отношении гражданских мужчин. На кадрах видео видно, как один из работников ТЦК наносит удары руками и ногами мужчине в гражданской одежде и оскорбляет женщину нецензурными ругательствами.

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