В Харьковском ТЦК скончался мобилизованный: какая версия полиции

В Харьковском ТЦК скончался мужчина

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В Харьковском ТЦК 12 мая мужчина совершил самоубийство. Он выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты", - говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

С целью проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Следует заметить, что близкие погибшего не верят в версию, озвученную правоохранителями. Они возлагают вину за смерть мужчины на работников ТЦК. По словам друзей, Алексея дважды похищали, больше — применяли к нему физическое насилие и угрожали расправой.

Ранее жительница Светловодска Кировоградской области пожаловалась в соцсетях на силовую мобилизацию . По ее словам, ТЦК посреди улицы устроили охоту на ее отца.

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Как рассказала девушка, сотрудники ТЦК избили ее отца и пытались посадить его в «бус» несмотря на его непригодность.

На кадрах, обнародованных жительницей Светловодской, можно увидеть, как люди в форме военнослужащих и правоохранителей пытаются поднять с земли мужчину в гражданском.