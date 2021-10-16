В харьковской многоэтажке затопило 15 квартир: сосед срезал батареи и поехал за границу

Возмещать убытки из-за затопления должен владелец квартиры.

В Харькове минимум три дня без тепла будет пятиэтажка. 14 октября в дом дали отопление, тогда же один из его подъездов, а это 15 квартир, затопило водой.

Об этом пишет Суспільне.

Все произошло из-за соседа, который в своей квартире на пятом этаже вырезал трубы и затопил другие квартиры, рассказывает жительница дома на улице Мира Татьяна Новикова.

По ее словам, весной видели мужчину в последний раз, потом он уехал на заработки, сейчас связаться с соседом не могут.

"Он пьет. Перед майскими праздниками видели как он выносил, срезанную ванну. Мы сами до вчерашнего дня ничего не знали, никто к нему туда не поднимался", — говорит Татьяна Новикова.

У семьи Ольги Шевченко вода в квартире с верхних этажей накопилась в подвесном потолке детской комнаты, детей временно отселили.

"Сначала мы думали, что оно промокло только с краю и мы частично снимем. А когда стали снимать, оно все сырое, все крошится, хрупкое, и пришлось все снимать", — рассказывает Шевченко.

Возмещать убытки из-за затопления должен владелец квартиры на пятом этаже. Если он этого не сделает, жильцы дома могут обратиться в суд с групповым иском, рассказывает юрист Роман Чумак.

"Если у человека нет средств, к примеру, нигде не работает, исполнитель имеет право принудительно продать квартиру и такого человека выселить, поскольку уже эта квартира продана, деньги будут выплачены тем людям, которые пострадали, а разница будет выдана владельцу этой квартиры", — пояснил юрист.

Напомним, в Полтаве мужчина похитил электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной своей квартиры. Таким образом он пытался скрыть преступление. Впрочем, мужчина затопил квартиру соседей.

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