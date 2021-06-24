В Харьковской области 1-летний мальчик выпил хлорку: что с ребенком

Ребенок напился разведенного в воде раствора "Билызна".
В Чугуеве Харьковской области 1-летний малыш выпил разбавленный в воде раствор "Билызна". Ребенка с химическими ожогами рта и пищевода госпитализировала скорая. Об инциденте медики узнали в среду, 23 июня, в 12:18.
Об этом сообщила сегодня, 24 июня, пресс-служба "Центра экстренной медицинской помощи".
"В службу ЭМП поступил вызов по поводу "немедикаментозного отравления". Маленький мальчик, 1 г. 7 мес., житель г. Чугуев, выпил, разведенный в воде, раствор "Билызна". Бригада ЭМП предоставила ребенку экстренную медицинскую помощь и с диагнозом: "Химический ожог слизистой оболочки рта и пищевода" шпитализовала вместе с мамой в лечебное заведение", — говорится в сообщении.
В каком состоянии сейчас ребенок и почему мальчик выпил жидкость, пока не сообщается.
"Даже одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий для здоровья ребенка. Речь идет о несчастных случаях употребления детьми средств, содержащих агрессивные химические агенты. Для предотвращения таких несчастных случаев необходимо хранить химические вещества в недоступных для детей местах", — отметили в медучреждении.
Напомним, трехлетний мальчик напился жидкости для стирки в Тернопольской области, его госпитализировали.