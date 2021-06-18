В Харьковской области 27-летнего мужчину убило током на электрической подстанции

Полиция открыла уголовное производство.

В поселке Слобожанское Харьковской области у электрической подстанции нашли тело местного жителя. 27-летнего мужчину убило током.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели молодого человека.

"Тело гражданина без признаков жизни было обнаружено у электрической подстанции в поселке Слобожанской Чугуевского района. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 27-летний местный житель. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мужчины — поражение электрическим током", — рассказали в полиции.

По факту гибели мужчины следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что Полтавской области из-за поражения током в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку.

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