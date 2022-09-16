В Харьковской области 7-летний мальчик пол года провел в оккупации без родителей: детали

Сразу после деоккупации ребенка доставили в Харьков и передали матери.

В Харьковской области 7-летний мальчик пол года провел в оккупации без родителей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Перед началом полномасштабной войны 7-летнего Максима отправили погостить к бабушке и дедушке в Липцы Харьковской области. Но российские войска оккупировали населенный пункт. Мальчик остался в оккупации, увезти его не было возможности.

Мать Максима и он сам пережили самые страшные месяцы в постоянном волнении, ведь забрать ребенка с оккупированной территории женщина не могла.

Сразу после деоккупации, 15 сентября, во время отработки села Липцы, правоохранители узнали историю Максима. Мальчика в тот же день доставили в Харьков и передали матери.

Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Ранее сообщалось, что в Изюме от военных действий погибли по меньшей мере тысяча человек.

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