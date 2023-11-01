В Харьковской области 83-летний руководитель кружка развращал детей: детали

В Харьковской области 83-летнему мужчине сообщили о подозрении в педофилии.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Что известно о педофиле

83-летний мужчина вел секцию пешеходного туризма для учеников Шаровского лицея (Богодуховский район) и работал дворником в этом же учебном заведении.

Как оказалось, в спортивном зале на занятиях он развращал 11-летних девочек.

Детали преступления

Развращение девочек происходило в начале начального года 2021-2022. Тогда дети отказались ходить в кружок. Но из-за страха и стыда не назвали родителям истинные причины.

Лишь когда одна из девочек решилась рассказать своей маме, стало известно отвратительную правду.

"Девочка говорит, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь, ягодицы и половые органы. Она пыталась сопротивляться, вырываться, но педофил всегда делал это, когда одевал детей в туристическое снаряжение, и маскировал свои извращения под помощь", – отметил Болвинов. .

Еще две жертвы, одноклассницы этой девушки, уже дали показания. Дети настаивают: мужчина совершал такие действия умышленно.

"Дети убирали его руки от себя, откровенно показывали, что это им неприятно. Но педофил совершал такое сексуальное насилие над шестиклассницами не раз. Пользовался тем, что на занятиях не было других взрослых", – говорит правоохранитель.

Реакция учебного заведения

По словам Болвинова, коллектив лицея, руководитель кружков, учителя встали на сторону своего коллеги и дают ему лучшие характеристики.

"Следователи долго работали над тем, чтобы подготовить подозрение этому руководителю детского кружка. Но нам удалось собрать достаточно доказательств, уже вручили сообщение о подозрении в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. А учитывая то, что он делал это неоднократно и с детьми, которым не исполнилось даже 14-ти лет, наказание ждет строгое", — сказал он.

Злоумышленнику грозит пятнадцать лет лишения свободы или высшая мера наказания – пожизненное заключение. Сейчас подозреваемый по решению следователя судьи под круглосуточным домашним арестом.

Дети утверждают, что 83-летний мужчина их развращал / Фото: Facebook Сергей Болвинов

"А всем родителям хочу настойчиво посоветовать – общайтесь с детьми, стройте доверие и говорите на такие темы. Очень важно уже с малого возраста объяснять, что никто не имеет права прикасаться или к чему-то его заставлять, что это – недопустимо. Сделайте так, чтобы ваш ребенок мог всегда прийти к вам с любым, самым щепетильным вопросом, не стеснялся и не боялся", – призвали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина систематически насиловал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать интимные фото.

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