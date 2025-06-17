В Харьковской области агенты ГРУ РФ взорвали авто ВСУ: как их наказали

Суд признал агентов виновными в совершении преступлений / © Офис Генерального прокурора

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В Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила группу агентов РФ, которые действовали по заказу российской разведки — их задержали во время подготовки нового взрыва.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Трое диверсантов, которые сотрудничали с российской военной разведкой, получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества. Они были признаны виновными в совершении теракта против украинского военнослужащего в Харькове летом 2024 года.

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Тогда злоумышленники взорвали авто, в котором находился боец ВСУ. В результате взрыва защитник получил тяжелые ранения. Благодаря оперативной работе контрразведки СБУ удалось не только установить личности нападавших, но и предотвратить новый теракт, который они готовили в ближайшее время.

По данным следствия, все трое обвиняемых были завербованы спецслужбами государства-агрессора. Среди них — харьковский айтишник, бывший военный и местный житель, который не имел постоянного места работы. После совершения первого взрыва, они планировали заложить еще одно взрывное устройство в специально оборудованном схроне, однако были задержаны «на горячем».

Следователи СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал диверсантов виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Еще одного агента, который был причастен к этому делу, суд сейчас рассматривает отдельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, который готовил новый удар РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого РФ завербовала через телеграм-каналы.

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