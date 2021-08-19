В Харьковской области арестанты, сидя в СИЗО, выманили у покупателей 18 млн грн: среди пострадавших есть иностранцы

В Харьковской области арестанты, сидя в СИЗО, выманили у покупателей 18 млн грн: среди пострадавших есть иностранцы

Полиция провела обыски в СИЗО. Там изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

В Харьковской области 20-летний заключенный в СИЗО вместе со своими сокамерниками создали фальшивые страницы доставки торговой онлайн-сети и выманили в украинцев и иностранцев 18 млн грн.

Об этом сообщили в киберполиции Украины.

Организатором преступной схемы является 20-летний заключенный. Он вместе с сокамерниками через торговые площадки выманили у своих жертв 18 млн грн.

"Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники оказывали пострадавшим ссылки на фишингову страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн грн ", — говорится в сообщении.

Киберполиция

Аналогичные действия задержаны делали и на зарубежных онлайн-площадках. Среди пострадавших от действий украинских арестантов есть и граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Правоохранители провели 24 обыска в СИЗО и в помещениях подозреваемых. Там изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

Девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (Создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков в учреждении.

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