В Харьковской области авто упало с обрыва в реку: погиб мужчина

В Харьковской области авто упало с обрыва в реку: погиб мужчина

По факту ДТП ведется следствие.

Накануне вечером, 14 августа, в Харьковской области автомобиль ВАЗ упал в реку с обрыва.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС области.

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Несчастный случай произошел в селе Черемушное Чугуевского района. Водитель легковушки не справился с управлением и допустил падение автомобиля с обрыва в реку Северский Донец. Мужчина выжил. Впрочем, его 32-летний пассажир, житель Харькова, остался в салоне и утонул.

Спасатели в темноте искали автомобиль утонул. Его удалось виягнуты из воды с помощью автомобильной лебедки. По факту ДТП ведется следствие.

Как сообщалось ранее, пьяное ДТП произошло в Виннице — один человек получил травмы. 30-летний водитель на скорости не вписался в поворот, протаранил другую машину, а затем и остановку транспорта. Сам виновник аварии уцелел и скрылся с места ДТП. Патрульные его задержали за несколько сотен метров. Говорят, мужчина пахло алкоголем и он едва стоял на ногах. Тест на драгера — проходить отказался.

Новости Украины: в Виннице пьяный 30-летний водитель протаранил другую машину и остановку транспорта

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