В Харьковской области авто упало с обрыва в реку: погиб мужчина

По факту ДТП ведется следствие.
Накануне вечером, 14 августа, в Харьковской области автомобиль ВАЗ упал в реку с обрыва.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС области.
Несчастный случай произошел в селе Черемушное Чугуевского района. Водитель легковушки не справился с управлением и допустил падение автомобиля с обрыва в реку Северский Донец. Мужчина выжил. Впрочем, его 32-летний пассажир, житель Харькова, остался в салоне и утонул.
Спасатели в темноте искали автомобиль утонул. Его удалось виягнуты из воды с помощью автомобильной лебедки. По факту ДТП ведется следствие.
Как сообщалось ранее, пьяное ДТП произошло в Виннице — один человек получил травмы. 30-летний водитель на скорости не вписался в поворот, протаранил другую машину, а затем и остановку транспорта. Сам виновник аварии уцелел и скрылся с места ДТП. Патрульные его задержали за несколько сотен метров. Говорят, мужчина пахло алкоголем и он едва стоял на ногах. Тест на драгера — проходить отказался.