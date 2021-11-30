В Харьковской области автобус раздавил автомобиль: есть погибший (фото)

В Харьковской области автобус раздавил автомобиль: есть погибший (фото)

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В поселке Краснокутск Харьковской области во вторник, 30 ноября, автобус выехал на встречную полосу движения и раздавил автомобиль. В ДТП погиб водитель легковушки.

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Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным полиции, водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ. От удара легковушку буквально раздавило.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

На месте ДТП погиб 57-летний водитель ВАЗ. В момент аварии пассажиров в автобусе и легковом автомобиле не было.

На месте происшествия работали следователи. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

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