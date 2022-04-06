В Харьковской области бандиты расстреляли людей в автомобиле, а затем сожгли их

Злоумышленники убили фермера, имитируя артобстрел.

В Харьковской области в Великобурлукском районе группа молодых людей расстреляла владельца фермы с двумя работниками, а затем сожгла их. Полицейские задержали одного из участников преступления, еще пятеро его подельников скрылись на временно оккупированной врагом территории.

Об этом сообщает Нацполиция.

Известно, что 23 марта злоумышленники угнали из фермерского хозяйства технику с зерном. Владелец с двумя работниками начали преследовать молодых людей. Воры покинули технику и скрылись. Однако вскоре вернулись, чтобы отомстить.

Молодые люди сделали засаду на подъезде к селу. Как только автомобиль заехал в населенный пункт, расстреляли из автоматического оружия, которым завладели из разбитой военной колонны. В дальнейшем вывезли машину в другое место и подожгли вместе с тремя погибшими, имитивировав смерть в результате обстрела. Среди погибших – трое граждан, 1967, 1993 и 2004 годов рождения.

5 апреля в Полтаве правоохранители задержали одного из злоумышленников. Суд заключил его под стражу. По данным полицейских, пятеро его подельников сбежали на временно оккупированную врагом территорию.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления полиции в Харьковской области сообщили задержанному о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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