В Харьковской области будут дольше выключать свет: что произошло

В Харьковской области 2 мая продлят графики отключения света с трех до пяти часов. Такая мера временная.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Отмечается, что увеличение продолжительности отключения света связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины.

"Обращаем ваше внимание на то, что из-за ремонтных работ, которые сейчас идут в Харьковской области, могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсированы", — говорится в сообщении.

В облэнерго отмечают, что пытаются работать как можно скорее, но объемы работ достаточно масштабны.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" оценили, возможны ли блекауты летом. В частности, энергетики отмечают, что из-за мощных ударов РФ дефицит мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться на протяжении многих месяцев.

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