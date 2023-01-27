В Харьковской области частично перекрыли трассу в направлении Днепра: что произошло

Когда участок откроют, пока неизвестно.

В Харьковской области частично перекрыли для движения транспорта от 27 января трассу М-29. Дорога соединяет Харьков с Днепром.

Об этом сообщили в Службе автодорог Харьковщины.

Перекрытие трассы связано с ремонтом искусственного сооружения на км 101+300. Когда участок будет открыт для проезда, пока не сообщают.

"С 27 января на участке автомобильной дороги М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр в направлении г. Днепр км 92+000 – км 102+200 временно закрываем движение для всех видов автотранспорта", – говорится в сообщении.

На время ремонта закрытую часть дороги автомобили смогут объехать встречной полосой на участке км 92+000 км 102+200 в направлении Днепра.

Как сообщалось, 27 января в Одессе не будут работать трамваи и троллейбусы из-за проблем с электроэнергией.

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