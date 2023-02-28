В Харьковской области депутат приказал переоборудовать больницы под госпитали для оккупантов: его задержали

В Харьковской области задержали депутата Купянского районного совета, который приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали российских оккупантов. Ранее коллаборант возглавлял городской отдел здравоохранения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что после захвата райцентра, депутат поддержал врага и добровольно предложил ему свою помощь в организации лечения раненых оккупантов. За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ".

Фото: СБУ

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Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "Л/ДНР". После освобождения Купянска коллаборант надеялся избежать правосудия и "потеряться" среди местных жителей.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Во время оглашения подозрения он полностью признал свою вину.

Фото: СБУ

Напомним, в Херсоне задержали глав российской застенки, действовавшей во время оккупации. Четверым злоумышленникам сообщили о подозрении по двум статьям: государственная измена и коллаборационная деятельность.

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