В Харьковской области десантники разбили колонну оккупантов

Воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники.

В Харьковской области десантники ВСУ нанесли мощный удар по колонне оккупантов.

Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы Украины.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Донецке в ряды вооруженных сил так называемой "ДНР" мобилизовали музыкантов Донецкой филармонии. Часть из них погибла в боях с ВСУ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной "мобилизации". План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта.