В Харьковской области дети надругались над памятником на кладбище

В Харьковской области дети надругались над памятником на кладбище

Правоохранители ищут злоумышленников.

В Купянске Харьковской области дети совершили акт вандализма на местном кладбище.

Об этом сообщил Telegram канал "Харьков 1654".

Отмечается, что дети "гуляли" кладбищем, которое расположено у местного интерната. Канал опубликовал несколько снимков искореженного памятника. На фото видно разбросанные обломки вазы и лампадки. Кроме того, неизвестные описали памятник.

Сейчас правоохранители ищут тех, кто надругался над памятником.

Как сообщалось, в Одесской области задержали мужчину, который вместе с другом устроили стрельбу на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района. Там серьезно ранили охранника. 72-летний мужчина получил открытое повреждение правой щеки с переломом нежной челюсти, повреждения в области сердца. Его госпитализировали.

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