В Харьковской области дрон РФ ударил по городу: есть пострадавшие

Дрон / © tsn.ua

Российские войска нанесли удар беспилотником по городу Дергачи в Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его данным, 79-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Также пострадал 22-летний мужчина - его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Информация о возможных разрушениях и последствиях атаки уточняется.

Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

