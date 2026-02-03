- Дата публикации
В Харьковской области дрон РФ ударил по городу: есть пострадавшие
В городе Дергачи на Харьковщине в результате удара вражеского беспилотника пострадали два человека.
Российские войска нанесли удар беспилотником по городу Дергачи в Харьковской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его данным, 79-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Также пострадал 22-летний мужчина - его госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Информация о возможных разрушениях и последствиях атаки уточняется.
Местные власти призывают жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.
