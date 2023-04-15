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В Харьковской области два человека взорвались на взрывчатке

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Харьковской области два человека взорвались на взрывчатке

Фото: Associated Press

Потерпевшие оказались в больницах.

В Харьковской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Несчастные случаи были зафиксированы в Изюмском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе 44-летний электромонтер Боровской РЭС подорвался на взрывчатке во время восстановительных работ. Муж получил ранения. Его госпитализировали в медучреждение. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

На местном рынке в Изюме на взрывном устройстве взорвалась 29-летняя женщина. Она также оказалась в медучреждении в состоянии средней тяжести.

Напомним, на днях на дамбе у села Шестаково Старосалтовской общины легковой автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погиб водитель автомобиля.

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Дата публикации
Просмотры
157
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