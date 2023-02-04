В Харьковской области двое 16-летних подростков убили двух женщин

Тела женщин с признаками насильственной смерти обнаружили местные жители на берегу реки села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной громады Чугуевского района.

В Харьковской области полиция разоблачила двух 16-летних подростков в убийстве двух женщин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"2 февраля около 1:00 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на берегу реки села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной громады Чугуевского района обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

В ходе проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Действия фигурантов следователи квалифицировали по ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, на Харьковщине семеро подростков пострадали от взрыва мины "лепесток".

К счастью, все дети живы, их состояние удовлетворительное.

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