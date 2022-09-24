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В Харьковской области двое мужчин подорвались на минах, когда собирали грибы

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В Харьковской области двое мужчин подорвались на минах, когда собирали грибы

Фото: Associated Press

На деоккупированных территориях Украины подстерегают опасности в виде мин и растяжек.

В Чугуевском районе 45-летний мужчина взорвался на мине во время сбора грибов. Такой же несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Руководитель области призывает воздержаться от посещения лесов. Ведь сейчас невинное хобби может стоить жизни или здоровью.

"В очередной раз напоминаю всем, что посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов", — сообщил Синегубов.

Как сообщалось, в Житомирской области служебный автомобиль лесной охраны взорвался на мине. Один работник лесничества погиб, второй находится в реанимации.

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