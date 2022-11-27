В Харьковской области двое мужчин взорвались на боеприпасах

На Харьковщине правоохранители сообщили о двух мужчинах, которые получили ранения в результате взрыва боеприпасов. Людей госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что в селе Кочубеевка 56-летний житель на собственном подворье наступил на предмет, похожий на мину. У него травма ноги.

В лесопосадке у села Николаевка 62-летний мужчина травмировался, когда пытался снять "растяжку".

"Полиция напоминает, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, трогать и разбирать. Сразу звоните по телефонам 101 или 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в уволенной Снегиревке Николаевской области на российской мине взорвались работники ГСЧС. Один из спасателей погиб, другой получил ранения.

Читайте также: