В Харьковской области двое полицейских отдали оккупантам табельное оружие и боеприпасы

В Харьковской области двое полицейских отдали оккупантам табельное оружие и боеприпасы

Двое сотрудников Купянского райотдела полиции Харьковщины разоблачены на сотрудничестве с оккупантами.

Двое полицейских из Купянска во время временной оккупации города передали россиянам табельное оружие и боеприпасы к нему.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в Государственном бюро расследований.

”Сейчас, заместителю начальника отдела одного из подразделений Купянского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, а также оперуполномоченному отделу полиции уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее подозрение в госизмене объявили заместителю начальника Купянского районного отдела полиции Харьковской области, которая сопровождала колонну военной технику оккупантов на служебной машине.



Также сообщалось, что мэр Купянска согласился сотрудничать с оккупантами и сбежал в Россию.

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