В Харьковской области горит более 2300 га лесов: в ГСЧС сообщили причину (фото)

В Харьковской области горит более 2300 га лесов. Большинство из 18 лесных пожаров вызвали оккупанты.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

На 28 мая удалось локализовать 9 лесных пожаров на площади 141 га.

Пожары на Харьковщине Фото: ГСЧС Украины

Чрезвычайники работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками.

Пожары на Харьковщине Фото: ГСЧС Украины

Сложность гашения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.

Пожары на Харьковщине Фото: ГСЧС Украины

К работе в адских лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.

Пожары на Харьковщине Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Киеве сгорело около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус. 27 мая в столице загорелся масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в том числе на Оболони.

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