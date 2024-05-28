В Харьковской области горит более 2300 га лесов: в ГСЧС сообщили причину (фото)

Спасатели ликвидируют возгорание 18 лесных пожаров на территории Харьковской области.
В Харьковской области горит более 2300 га лесов. Большинство из 18 лесных пожаров вызвали оккупанты.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
На 28 мая удалось локализовать 9 лесных пожаров на площади 141 га.
Чрезвычайники работают в сверхсложных условиях, находясь под постоянными враждебными атаками.
Сложность гашения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорванными боеприпасами.
К работе в адских лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.
Напомним, в Киеве сгорело около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус. 27 мая в столице загорелся масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в том числе на Оболони.
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