В Харьковской области готовы принять переселенцев из Донбасса

Варианты размещения людей с временно оккупированных территорий ОГА рассматривает вместе с городом.
В Харьковской области готовы принять жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в случае необходимости.
Об этом сообщает "Суспільне".
Такую информацию озвучил на совещании сегодня, 21 февраля, глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Вы знаете, в каких условиях мы постоянно живем. Постоянно идут медийные провокации от страны-агрессора относительно возможного вторжения на территорию Украины. Хочу еще раз всех заверить: у нас, даже в субботу, проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области", — отметил Синегубов.
Варианты размещения людей с временно оккупированных территорий ОГА рассматривает вместе с городом. Где именно собираются разместить людей, не сообщается.
"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом так же. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам, которые будут нас ждать", — подчеркнул Синегубов.
Напомним, что в Одесской области социальные службы обнаружили женщину, проживавшую в гараже с двумя детьми.
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